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Судаков: Дуже пишаюсь тим, що ця команда робила на полі

Володимир Клепач — 15 жовтня, 13:40
Судаков: Дуже пишаюсь тим, що ця команда робила на полі
Getty Images
Георгій Судаков

Півзахисник збірної України Георгій Судаков залишився задоволений грою національної команди в жовтневих матчах національної команди у Лізі націй.

Про це Судаков написав в інстаграмі.

"Високо тримаємо голови після цієї міжнародної паузи! Дуже пишаюсь тим, що ця команда робила на полі!".

Відзначимо, що жовтні Україна спочатку перемогла Грузію (1:0), а потім поділила очки з Чехією (1:1).

Після 4 турів у активі підопічних Реброва 4 бали та остання сходинка у групі. Лідером квартету є саме Чехія, в якої 7 очок.

Наступні матчі команда Сергія Реброва зіграє в листопаді: 16.11 відбудеться матч проти Грузії на виїзді (у Батумі), 19.11 українці гостюватимуть у Тирані, де зіграють проти Албанії.

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