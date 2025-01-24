Оболонь назвала суперників, з якими зіграє контрольні матчі на зборах в Туреччині

У п'ятницю, 24 січня, Оболонь розпочала зимові тренувальні збори в Туреччині.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Підопічні Сергія Шищенка проведуть на турецькому узбережжі наступні 24 дні, готуючись до важливих матчів у другій частині сезону.

Протягом зборів "пивовари" планують провести 8 спарингів. Наразі вже відомі 7 суперників та дати матчів, а останній опонент наразі уточнюється.

25.01: Септемврі (Болгарія)

28.01: Лодзь (Польща)

01.02: Рапід-2 (Австрія)

01.02: Вісла (Польща)

07.02: Фастав Злін (Чехія)

11.02: Мілсамі (Молдова)

13.02: Меркуря-Чук (Румунія)

14.02: Суперник уточнюється

Всі контрольні матчі будуть доступні на офіційному клубному YouTube-каналі.

Раніше стало відомо, що київська Оболонь завершила повноцінний трансфер нападника криворізького Кривбаса Дениса Устименка.