Оболонь назвала суперників, з якими зіграє контрольні матчі на зборах в Туреччині
ФК Оболонь
У п'ятницю, 24 січня, Оболонь розпочала зимові тренувальні збори в Туреччині.
Про це повідомила пресслужба столичного клубу.
Підопічні Сергія Шищенка проведуть на турецькому узбережжі наступні 24 дні, готуючись до важливих матчів у другій частині сезону.
Протягом зборів "пивовари" планують провести 8 спарингів. Наразі вже відомі 7 суперників та дати матчів, а останній опонент наразі уточнюється.
- 25.01: Септемврі (Болгарія)
- 28.01: Лодзь (Польща)
- 01.02: Рапід-2 (Австрія)
- 01.02: Вісла (Польща)
- 07.02: Фастав Злін (Чехія)
- 11.02: Мілсамі (Молдова)
- 13.02: Меркуря-Чук (Румунія)
- 14.02: Суперник уточнюється
Всі контрольні матчі будуть доступні на офіційному клубному YouTube-каналі.
Раніше стало відомо, що київська Оболонь завершила повноцінний трансфер нападника криворізького Кривбаса Дениса Устименка.