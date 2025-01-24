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Оболонь назвала суперників, з якими зіграє контрольні матчі на зборах в Туреччині

Олексій Мурзак — 24 січня 2025, 15:50
Оболонь назвала суперників, з якими зіграє контрольні матчі на зборах в Туреччині
ФК Оболонь

У п'ятницю, 24 січня, Оболонь розпочала зимові тренувальні збори в Туреччині.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Підопічні Сергія Шищенка проведуть на турецькому узбережжі наступні 24 дні, готуючись до важливих матчів у другій частині сезону.

Протягом зборів "пивовари" планують провести 8 спарингів. Наразі вже відомі 7 суперників та дати матчів, а останній опонент наразі уточнюється.

  • 25.01: Септемврі (Болгарія)
  • 28.01: Лодзь (Польща)
  • 01.02: Рапід-2 (Австрія)
  • 01.02: Вісла (Польща)
  • 07.02: Фастав Злін (Чехія)
  • 11.02: Мілсамі (Молдова)
  • 13.02: Меркуря-Чук (Румунія)
  • 14.02: Суперник уточнюється

Всі контрольні матчі будуть доступні на офіційному клубному YouTube-каналі.

Раніше стало відомо, що київська Оболонь завершила повноцінний трансфер нападника криворізького Кривбаса Дениса Устименка.

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