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Оболонь розгромно програла болгарському клубу в першому матчі 2025 року

Микола Дендак — 25 січня 2025, 12:22
ФК Оболонь провела перший матч у 2025 році
ФК Оболонь

Сьогодні, 25 січня, київська Оболонь провела перший матч у 2025 році. Суперником команди у спарингу став болгарський клуб Семптеврі.

Поєдинок завершився розгромною поразкою "пивоварів" з рахунком 0:3. Зауважимо, що український клуб проводить навчально-тренувальні збори в Туреччині.

Товариський матч
25 січня

Оболонь (Україна) – Септемврі (Болгарія) 0:3 (0:1)

Нагадаємо, протягом зборів "пивовари" планують провести ще 7 спарингів. Всі контрольні матчі будуть доступні на офіційному клубному YouTube-каналі.

Раніше стало відомо, що Оболонь завершила повноцінний трансфер нападника криворізького Кривбаса Дениса Устименка.

Оболонь товариський матч

Оболонь

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