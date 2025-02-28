Оболонь втримала нічию у грі з Поліссям: огляд матчу

Житомирське Полісся не змогло здобути перемогу у виїзній грі над київською Оболонню.

Огляд матчу

Житомирський клуб втратив можливість здобути третю перемогу поспіль та обійти Кривбас, який наразі займає 4-ту сходинку в турнірній таблиці. Обидві команди мають по 31 заліковому балу, але криворізький клуб ще свій матч не зіграв.

Водночас Оболонь набрала 18 очок (12 місце) та продовжила безпрограшну серію до 5 матчів.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

19 тур, 28 лютого

Оболонь – Полісся 0:0

Оболонь: Марченко, Суханов, Дубко, Приймак, Стасюк, Блізніченко (Прокопенко, 60), Вітенчук (Ломницький, 90+2), Черненко (Курко, 90+2), Тарануха (Слободян, 75), Ільїн, Бичек (Устименко, 75)

Полісся: Волинець, Майсурадзе (Гонсалвеш, 74), Віале, Чоботенко, Михайличенко, Мельниченко (Йосефі, 60), Крушинський (Тейлор, 74), Андрієвський, Гуцуляк, Назаренко (Бітон, 46), Батіста

Попередження: 4 – Майсурадзе, 80 – Тейлор, 90+1 – Батіста, 90+1 – Ільїн

У першому матчі після зимової паузи "вовки" завдяки голу Батісти мінімально здолали Інгулець, а "пивовари" здолали Ворсклу.

Наступний матч Полісся проведе проти Чорноморця, поєдинок 20 туру відбудеться 6 березня, початок о 13:00. Оболонь днем пізніше зіграє проти Зорі. Цей матч розпочнеться о 18:00.