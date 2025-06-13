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Оболонь продовжила контракт із 30-річним форвардом

Олександр Булава — 13 червня 2025, 19:23
Оболонь продовжила контракт із 30-річним форвардом
Сергій Суханов
ФК Оболонь

Столична Оболонь домовилась із нападником Сергієм Сухановим про продовження контракту.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на один сезон – до літа 2026 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Сергій приєднався до "пивоварів" взимку 2021 року. На рахунку Суханова 94 поєдинки, сім голів та п'ять асистів.

У сезоні-2024/25 Суханов провів за Оболонь 25 матчів в УПЛ, 2 матчі у Кубку України.

Нагадаємо, раніше київський клуб оголосив про звільнення Сергія Шищенка з посади головного тренера команди. 

Оболонь Суханов Чемпіонат України, УПЛ

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