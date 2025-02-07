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Оболонь переграла чеський клуб у товариському матчі

Олександр Булава — 7 лютого 2025, 17:11
Оболонь переграла чеський клуб у товариському матчі

Київська Оболонь продовжує підготовку до другої частини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині

Так, у п'ятницю, 7 лютого, столичний клуб у контрольному матчі обіграв чеський Злін з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі Сергія Суханова.

Товариський матч
7 лютого

Оболонь – Злін 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 80 Суханов

Нагадаємо, напередодні Оболонь обіграла у межах товариського матчу польську Віслу (3:2) та поступилась віденському Рапіду (1:5), щоправда, згодом вирішила "стерти" сліди свого розгромного поєдинку.

Раніше столичний клуб відреагував на інформацію Чемпіона, що німецька компанія JAKO, що спеціалізується на виготовленні спортивного екіпірування, співпрацює з низкою російських команд.

Оболонь

Оболонь

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