Оболонь переграла чеський клуб у товариському матчі
Київська Оболонь продовжує підготовку до другої частини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині
Так, у п'ятницю, 7 лютого, столичний клуб у контрольному матчі обіграв чеський Злін з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі Сергія Суханова.
Товариський матч
7 лютого
Оболонь – Злін 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 80 Суханов
Нагадаємо, напередодні Оболонь обіграла у межах товариського матчу польську Віслу (3:2) та поступилась віденському Рапіду (1:5), щоправда, згодом вирішила "стерти" сліди свого розгромного поєдинку.
Раніше столичний клуб відреагував на інформацію Чемпіона, що німецька компанія JAKO, що спеціалізується на виготовленні спортивного екіпірування, співпрацює з низкою російських команд.