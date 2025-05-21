Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Оболонь – Лівий берег: де дивитися вирішальний матч УПЛ у боротьбі за виживання

Микола Дендак — 21 травня 2025, 00:42
Оболонь – Лівий берег: де дивитися вирішальний матч УПЛ у боротьбі за виживання
ФК Лівий берег

Столичний Лівий берег завітає до київської Оболоні у матчі останнього 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 23 травня, на стадіоні "Оболонь-Арена" в Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Це буде вкрай важливий матч у боротьбі за виживання. Оболонь може опуститися у зону перехідних матчів, якщо програє "лелекам". У команди 29 балів та 12 місце. У минулому турі Оболонь програла Кривбасу.

Лівий берег же за умови перемоги зможе врятуватися, обійшовши саме Оболонь (за умови втрати очок Ворсклою). У "лелек" 26 очок та 14 сходинка. Минулого тижня Лівий берег переміг Рух

Лівий берег Оболонь Чемпіонат України, УПЛ де дивитися

Оболонь

УПЛ затвердила розклад і час початку матчів останнього туру чемпіонату України
Динамо – чемпіон, Чорноморець оформив виліт: турнірна таблиця УПЛ після 29 туру
Дякую Кривому Рогу, цикл підходить до кінця: Вернидуб натякнув на відхід з Кривбаса
Полісся, Кривбас і Карпати зіграють ключові матчі в боротьбі за Лігу конференцій у 29 турі УПЛ
Динамо залишився крок до золота, Олександрії – до срібла: інтриги 29 туру УПЛ

Останні новини