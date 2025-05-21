Оболонь – Лівий берег: де дивитися вирішальний матч УПЛ у боротьбі за виживання

Столичний Лівий берег завітає до київської Оболоні у матчі останнього 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 23 травня, на стадіоні "Оболонь-Арена" в Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Це буде вкрай важливий матч у боротьбі за виживання. Оболонь може опуститися у зону перехідних матчів, якщо програє "лелекам". У команди 29 балів та 12 місце. У минулому турі Оболонь програла Кривбасу.

Лівий берег же за умови перемоги зможе врятуватися, обійшовши саме Оболонь (за умови втрати очок Ворсклою). У "лелек" 26 очок та 14 сходинка. Минулого тижня Лівий берег переміг Рух.