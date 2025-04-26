Результативна нічия Карпат та Оболоні в УПЛ: огляд матчу

У суботу, 26 квітня, львівські Карпати розписали мирову з київською Оболонню.

Огляд матчу

Чемпіонат України - УПЛ

26 тур, 26 квітня

Оболонь (Київ) – Карпати (Львів) 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 20 Стасюк, 1:1 – Полегенько (автогол), 2:1 – 81 Тарануха, 2:2 – 90 Невес

Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ільїн, Курко (Черненко, 69), Вітенчук (Мороз, 90+4), Груша (Слободян, 70), Бичек (Блізніченко, 76), Устименко (Тарануха, 76)

Карпати: Кінарейкін, Мірошніченко, Стецьков, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруніньйо, Чачуа (Федор, 74), Костенко (Підлепенець, 74), Очеретько (Квасниця, 86), Краснопір (Іґор Невес, 68)

Попередження: Курко, 26, Вітенчук, 62 – Чачуа, 45+2.

Карпати залишились на п'ятій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату з 40 балами в активі. Оболонь посідає 12-те місце з 25 очками.

Нагадаємо, раніше Рух на виїзді мінімально обіграв Чорноморець з рахунком 2:1, а Кривбас зіграв внічию з ЛНЗ.