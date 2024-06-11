Найкращий бомбардир в історії ЧС очолив Нюрнберг

Екснападник Баварії та збірної Німеччини Мірослав Клозе став новим головним тренером Нюрнберга.

Про це клуб Другої Бундесліги повідомив на своєму офіційному сайті.

Попереднім місцем роботи 46-річного фахівця був австрійський Альтах. Також Клозе працював асистентом головного тренера в Баварії та збірній Німеччини.

Протягом ігрової кар’єри Мірослав виступав за Кайзерслаутерн, Вердер, Баварію та Лаціо, а у збірній Німеччині забив 16 голів у фінальних стадіях чемпіонатів світу. Німець досі залишається найкращим бомбардиром в історії мундіалів.

У сезоні-2023/24 Нюрнберг посів 12 місце в Бундеслізі 2. Востаннє клуб виступав у елітному дивізіоні ще в сезоні-2018/19. Зазначимо, що Нюрнберг є 9-разовим чемпіоном Німеччини та 4-разовим володарем Кубка.