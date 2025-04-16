Ньюкасл розгромив Крістал Пелас у перенесеному матчі та увірвався на третю сходинку АПЛ

У середу, 16 квітня, відбувся перенесений матч 29 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Ньюкасл розгромив Крістал Пелес.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

Долю поєдинку "сороки" вирішили ще у першому таймі. На 14-й хвилині Мерфі відкрив рахунок, на 36-й гості мали хорошу нагоду відновити паритет на табло, але Езе не реалізував пенальті. Ба більше, через 2 хвилини після цього Геї забив у власні ворота.

До перерви господарі завдяки голам Барнса та Шера довели рахунок до розгрому, притому забиті вони були у компенсований до першого тайму час.

На 58-й хвилині Ісак забив 5-й гол і більше рахунок у матчі не змінювався, а Пелес навіть не спромоглися на гол престижу.

Чемпіонат Англії – АПЛ

29 тур, 16 квітня

Ньюкасл – Крістал Пелес 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 14 Мерфі, 2:0 – Геї (аг), 3:0 – 45+2 Барнс, 4:0 – 45+8 Шер, 5:0 – 58 Ісак

Нереалізований пенальті: 36 – Езе

Завдяки цій перемозі "сороки" набрали 59 балів та увірвалися на третю сходинку турнірної таблиці, випередивши Ноттінгем. Як відомо, керували Ньюкаслом у цьому матчі асистенти головного тренера Джейсон Тіндалл і Грем Джонс, адже сам наставник клубу Едді Гау захворів.