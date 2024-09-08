Ньюкасл цікавиться вінгером Манчестер Юнайтед

Ньюкасл може взимку підписати вінгера Манчестер Юнайтед Антоні, трансфером зацікавлений тренер клубу Едді Гау.

Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, "сороки" розглядають можливість трансферу 24-річного бразильця, якщо не вдасться оформити перехід Ентоні Еланги з Ноттінгем Форест. Манчестер Юнайтед готовий відпустити Антоні за 47 мільйонів євро.

Зазначається, що головний тренер Ньюкасла Едді Гау високо цінує вінгера. Клуб готовий заплатити запропоновану ціну за бразильського гравця. Сам Антоні також зацікавлений у потенційному переході до "чорно-білих".

У сезоні-2024/25 вінгер зіграв 1 матч, проте результативними діями не відзначився. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно 33-річний правий захисник "сорок" Кіран Тріпп’є завершив кар’єру в збірній Англії.