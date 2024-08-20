Ноєр планує виступити за Німеччину на чемпіонаті світу-2026
Мануель Ноєр
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Воротар Баварії Мануель Ноєр планує виступити за Німеччину на чемпіонаті світу-2026.
Про це повідомляє журналіст Christian Falk.
За інформацією джерела, футболіст не планує завершувати кар’єру в національній збірній та націлений зіграти на чемпіонаті світу 2026 року. Тоді німецькому голкіперу виповниться 40 років. У вересні гравець Баварії візьме паузу під час матчів Ліги націй і повернеться в команду в кінці року.
Зазначимо, що 38-річний воротар дебютував за збірну ще у червні 2009 року. Загалом за "бундестім" Ноєр зіграв 120 матчів, у яких пропустив 75 голів.
Нагадаємо, що Мануель став рекордсменом національної команди за кількістю виходів у стартовому складі на великих міжнародних турнірах.