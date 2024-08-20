Воротар Баварії Мануель Ноєр планує виступити за Німеччину на чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомляє журналіст Christian Falk.

За інформацією джерела, футболіст не планує завершувати кар’єру в національній збірній та націлений зіграти на чемпіонаті світу 2026 року. Тоді німецькому голкіперу виповниться 40 років. У вересні гравець Баварії візьме паузу під час матчів Ліги націй і повернеться в команду в кінці року.

✅ According to our information, Manuel Neuer (38) wants to continue his career in the national team and return to the squad at the end of the year. The keeper of FC Bayern will take a DFB-break in September @BILD_Bayern @altobelli13 — Christian Falk (@cfbayern) August 20, 2024

Зазначимо, що 38-річний воротар дебютував за збірну ще у червні 2009 року. Загалом за "бундестім" Ноєр зіграв 120 матчів, у яких пропустив 75 голів.

Нагадаємо, що Мануель став рекордсменом національної команди за кількістю виходів у стартовому складі на великих міжнародних турнірах.