Ноєр повернувся: Компані розповів про кадрову ситуацію в Баварії

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував кадрову ситуацію в команді напередодні матчу проти Боруссії Менхенгладбах.

Слова фахівця наводить пресслужба "червоних".

"Я маю як добрі, так і погані новини. На щастя, Мануель Ноєр повернувся, проте Данило Перец вибув на декілька тижнів. Свен Ульрайх також у складі", – розповів Компані.

💬 #Kompany zum Personal: "Es ist Glück und Pech im gleichen Moment. Zum Glück ist Manuel Neuer wieder dabei. Pech ist, dass Daniel Peretz jetzt einige Wochen ausfällt, wie lange wissen wir noch nicht genau. Es ist nicht allzu schlimm. Wir hoffen dass er Ende des Monats, Anfang… pic.twitter.com/bgryWgk0b2 — FC Bayern München (@FCBayern) January 10, 2025

Матч між Баварією та Боруссією відбудеться завтра, 11 січня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Після 15 турів "Рекордмайстер" знаходяться на першому місці у турнірній таблиці Бундесліги, маючи у своєму активі 36 очок.

Раніше повідомлялось, що мюнхенці близькі до підписання контракту з лідером оборони.