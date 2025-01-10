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Ноєр повернувся: Компані розповів про кадрову ситуацію в Баварії

Володимир Максименко — 10 січня 2025, 12:20
Ноєр повернувся: Компані розповів про кадрову ситуацію в Баварії
Мануель Ноєр
Баварія

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував кадрову ситуацію в команді напередодні матчу проти Боруссії Менхенгладбах.

Слова фахівця наводить пресслужба "червоних".

"Я маю як добрі, так і погані новини. На щастя, Мануель Ноєр повернувся, проте Данило Перец вибув на декілька тижнів. Свен Ульрайх також у складі", – розповів Компані.

Матч між Баварією та Боруссією відбудеться завтра, 11 січня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Після 15 турів "Рекордмайстер" знаходяться на першому місці у турнірній таблиці Бундесліги, маючи у своєму активі 36 очок.

Раніше повідомлялось, що мюнхенці близькі до підписання контракту з лідером оборони.

Баварія Венсан Компані Мануель Ноєр

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