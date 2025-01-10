Ноєр повернувся: Компані розповів про кадрову ситуацію в Баварії
Мануель Ноєр
Баварія
Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував кадрову ситуацію в команді напередодні матчу проти Боруссії Менхенгладбах.
Слова фахівця наводить пресслужба "червоних".
"Я маю як добрі, так і погані новини. На щастя, Мануель Ноєр повернувся, проте Данило Перец вибув на декілька тижнів. Свен Ульрайх також у складі", – розповів Компані.
Матч між Баварією та Боруссією відбудеться завтра, 11 січня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.
Після 15 турів "Рекордмайстер" знаходяться на першому місці у турнірній таблиці Бундесліги, маючи у своєму активі 36 очок.
Раніше повідомлялось, що мюнхенці близькі до підписання контракту з лідером оборони.