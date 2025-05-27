Додати підписників. Який тренер очолив Шахтар і чого можна від нього чекати

Чутки, про які говорили весь попередній місяць, справдилися: Арда Туран став головним тренером Шахтаря. "Чемпіон" уважно вивчає персону нового тренера "гірників" і розповідає, що можна від нього чекати на новому місці.

Зірка

З часів Бернда Шустера Шахтар не тренувала людина з настільки сліпучою ігровою кар'єрою. За всієї поваги до ігрового досвіду Мірчі Луческу (капітан збірної Румунії на ЧС-1970!) та Ігора Йовічевіча (п'ять років у молодіжці Реала), вони показували, в кращому разі, яскраві сплески. Туран же був людиною, заради якої вмикали телевізор – і заповнювали стадіони.

Нелюдська енергія на фланзі – те, що давав Арда всім своїм командам. Бог, безумовно, обдарував його і позамежною "фізикою", але в Турані, як ні в кому іншому, жила емоція, яка дозволяла йому постійно опинятися в центрі уваги. У найкращі моменти він витягав збірну Туреччини до півфіналу Євро, допомагав Атлетико стати чемпіоном Іспанії – у найгірші отримував дискваліфікацію на 16 матчів за образи, удар і погрози суддям, намагався задушити журналіста (!), конфліктував із керівництвом збірної... Зірка, як вона є – навіть, можливо, у застарілому сенсі слова.

Ставши тренером, Туран змінився. Він, як і раніше, може потрапити в хайлайти, у статусі тренера Еюпспора прийшовши аплодувати трибунам рідного Галатасарая. Але насамперед він вирізнявся розважливими, розумними пресконференціями, в яких ділиться думкою щодо розвитку скромної команди. І, звичайно ж, балаканиною його внесок не обмежується.

Що показав Туран як тренер?

Насамперед треба сказати, що Еюпспор за столітню з гаком історію ніколи до Турана не грав у вищій лізі. Туран не просто вивів цю команду у вищу лігу – вона:

– забезпечила собі прямий вихід у Суперлігу за 5 турів до кінця;

– здобула 24 перемоги в 34 матчах;

– забила 77 голів, на 17 більше, ніж друга команда за цим показником і за таблицею Гезтепе;

– здобула 10 розгромних перемог;

– одразу 3 гравці Еюпспора забили понад 10 голів (Бруно 17, Кутуджу 14, Ампем 11);

– одразу 3 гравці зробили по 7 гольових передач (Джанер Еркін, Фреді та Учар).

У другому турецькому дивізіоні команда випалювала простір атакувальним футболом. Не можна сказати, що Еюпспор не зустрів конкуренції: він програв цілих сім разів, двічі розгромно, і дві команди пропустили набагато менше за нього. Але, так чи інакше, а команда посіла перше місце в екстремально атакувальному стилі – однозначний успіх.

У другому дивізіоні Еюпспор став спокійнішим, більше уваги став приділяти обороні – і теж домігся успіху. У дебютному сезоні на рівні Суперліги Еюпспор став шостим, а більшу частину сезону взагалі йшов у єврокубковій зоні! Команда Турана стала другою в лізі за точністю передач, поступившись тільки українському Кайсеріспору, – а ось за ударами за матч стала тільки 17-ю. Туран показав уміння адаптуватися.

У межах зміцнення тилів Еюпспор взяв у Шахтарі Тараса Степаненка – і хтозна, можливо, це і стало "містком" для Турана з Туреччини в Україну. Селекція селекцією, але коли Дарійо Срна відіграв зі Степаненком вісім сезонів, і в нього величезний вплив у сучасному Шахтарі, він може дуже уважно прислухатися до кожного його слова щодо нового тренера. Не кажучи про те, що і Степаненко, і Срна багато разів зустрічалися з Тураном як із суперником – на рівні і клубів, і збірних.

Що Туран може дати Шахтарю?

Десь тут треба зазначити, що якщо за європейськими мірками Туран "просто" зірка, то за мірками турецької провінції масштаб його популярності складно переоцінити. Не про кожного тренера приїжджає знімати спеціальний серіал Amazon! І його статус не міг не допомогти Еюпспору.

Найочевидніше: Джанер Еркін, який зіграв 62 матчі за збірну Туреччини та викликався аж до 2022-го, навряд чи б поїхав до другого турецького дивізіону, якби там не тренував його багаторічний напарник. А так, захисник погодився провести кінець кар'єри в Еюпспорі. Еркін прийшов вільним агентом, але на молодших гравців клуб витратив близько п'яти мільйонів євро. Величезна розкіш, але вона виправдалася: уже в статусі клубу вищої ліги Еюпспор продав гравців на десять мільйонів.

Масштаб особистості, не варто про нього забувати. Таким людям, як Туран, до певного рівня навіть робити нічого не потрібно – достатньо бути Тураном. Бразильці Шахтаря в минулому сезоні викликали багато запитань самовіддачею – тренер, якого вони бачили в дитинстві, коли дивилися Атлетико, Барселону, не дасть їм розслабитися, а вони будуть його слухати. На матчі Еюпспора навіть Дієго Сімеоне приїжджав – Атлетико ніким із гравців не поділився, для такої скромної команди це, напевно, занадто великий даунгрейд, але ось Шахтар може когось в оренду й отримати.

І про просте "нагадати про себе" не варто забувати. Шахтар довго позиціонував себе як "східноєвропейська Барселона", і третє місце в УПЛ стало болючим ударом по амбіціях клубу. Туран привертатиме увагу – як зірка, як яскравий персонаж, як кумир нації. Може, Amazon і другий сезон серіалу наважиться зняти, і у зв'язку з цим приїде до Львова та Києва... В УПЛ стало більше на одну зірку, і це добре само по собі.