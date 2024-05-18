Де Дзербі покине Брайтон після завершення поточного сезону
Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі покине команду після поєдинку останнього туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нагадаємо, Де Дзербі очолив англійський клуб у вересні 2022 року після того, як влітку покинув донецький Шахтар. У поточному сезоні його підопічні посідають 10 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 48 балів.
Раніше повідомлялося про інтерес Баварії до італійського спеціаліста.