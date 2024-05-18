Де Дзербі покине Брайтон після завершення поточного сезону

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі покине команду після поєдинку останнього туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Brighton & Hove Albion has confirmed that head coach Roberto De Zerbi will leave the club after tomorrow’s final Premier League match of the season against Manchester United. — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 18, 2024

Нагадаємо, Де Дзербі очолив англійський клуб у вересні 2022 року після того, як влітку покинув донецький Шахтар. У поточному сезоні його підопічні посідають 10 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 48 балів.

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