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Де Дзербі покине Брайтон після завершення поточного сезону

Микола Дендак — 18 травня, 17:53
Де Дзербі покине Брайтон після завершення поточного сезону

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі покине команду після поєдинку останнього туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив англійський клуб у вересні 2022 року після того, як влітку покинув донецький Шахтар. У поточному сезоні його підопічні посідають 10 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 48 балів.

Раніше повідомлялося про інтерес Баварії до італійського спеціаліста.

Брайтон Шахтар Роберто Де Дзербі

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