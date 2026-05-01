У нього був біполярний розлад і нарцисизм: у справі про смерть Марадони прозвучали нові деталі

Психолог Карлос Діас, якого звинувачують у ненавмисному вбивстві Дієго Марадони через призначення неправильного лікування, заявив у суді, що легендарний футболіт страждав на біполярний розлад та мав риси нарцисизму.

Про це повідомило Reuters.

За словами Діаса, футболіст потребував суворої програми повної відмови від алкоголю. Він розповів, що вперше зустрівся з Марадоною 26 жовтня 2020 року, за 29 днів до його смерті, і був шокований його станом.

"Він міг поставити на коліна цілу країну, але один келих алкоголю міг поставити на коліна його самого", – зазначив він.

Психолог також наголосив, що намагався адаптувати лікування відповідно до бажання Марадони змінити спосіб життя, зокрема шляхом повної відмови від алкоголю. Водночас токсикологічні дані, за його словами, свідчать, що перед смертю футболіст протягом 23 днів не вживав наркотичних речовин.

"Я відчував, що він щиро прагнув змінитися, він був рішуче налаштований", – додав психолог.

У межах процесу також виступив нейрохірург Леопольдо Луке, який заявив, що домашня госпіталізація була обґрунтованою і не передбачала функцій інтенсивної терапії.

Суд розглядає, чи несуть члени медичної команди кримінальну відповідальність за смерть Марадони, який помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років після операції через субдуральну гематому.

