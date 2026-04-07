Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Діно Баджо: Марадона зараз забивав би тисячу голів за сезон

Олег Дідух — 7 квітня 2026, 18:18
Діно Баджо: Марадона зараз забивав би тисячу голів за сезон
Дієго Марадона
Відомий у минулому півзахисник збірної Італії Діно Баджо вважає, що легендарному Дієго Марадоні у сучасному футболі було би значно простіше.

Слова хавбека наводить As.

"Марадона у сучасному футболі забивав би тисячу голів за сезон. Ви не можете уявити, як його били, коли він грав у Наполі. У наш час гравців не захищали так, як сьогодні. Тоді деякі захисники могли встромити шипи тобі в литку.

Так, тоді було важко. Їм було байдуже, влучать вони в м'яч чи в твою гомілку. Сьогодні все набагато простіше, насправді. Мессі в ту епоху також був би видатним гравцем, але його б просто знищили – повністю і безжально. Саме тому я кажу, що Дієго був найкращим. Бог світового футболу", – заявив Баджо.

Раніше легендарний Габріель Батістута прокоментував смерть Марадони.

Дієго Марадона

Дієго Марадона

Останні новини