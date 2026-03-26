Батістута: Марадона помер самотнім, неначе собака

Легендарний аргентинський нападник Габріель Батістута зізнався, що відчуває свою провину в тому, як пішов із життя його колишній партнер по національній збірній Дієго Марадона.

Слова ексфорварда Фіорентини та Роми наводить As.

"Для мене Дієго був великою людиною. Зі своїми проблемами, але все одно великою. Я завжди намагався говорити йому правду, хоча він і був на 10 років старшим за мене. Це ганьба, що така легенда помер абсолютно самотнім. Поряд із ним не було нікого. Він помер, неначе собака. Ми зробили надто мало, щоби захистити його. Ненавиджу думати про це. Звинувачую себе, бо міг йому допомогти. Коли ти когось любиш, то повинен допомагати йому, коли це потрібно. Чому ми не допомогли? Бо з ним було важко мати справу. Це залишає важке, сумне почуття", – зізнався нападник.

Марадона пішов із життя 25 листопада 2020 року в віці 60 років через зупинку серця. Лише за два тижні до цього його виписали з лікарні.

На початку березня помер колишній тренер Марадони в Наполі Ріно Маркезі.