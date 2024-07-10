Грам приєднався до Шахтаря на зборах у Словенії

Новачок Шахтаря Алаа Грам приєднався до команди на тренувальних зборах у Словенії.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Про трансфер 22-річного гравця оголосили ще у червні. Його контракт розрахований до 2029 року.

Шахтар заплатив за перехід гравця 2 млн євро. Також, за умовами угоди, його попередньому клубові надійде 10% від суми наступного продажу Грама.

Напередодні "гірники" оголосили про оренду гравця з Бундесліги. Також нещодавно у команду повернувся бразильський півзахисник Педріньйо.