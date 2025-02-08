Дуже радий знаходитись тут: бразильський новачок Шахтаря – про свій трансфер із Флуміненсе
Бразильський новачок Шахтаря Кауан Еліас звернувся до вболівальників донецької команди, наголосивши, що дуже радий переходу з Флуміненсе.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба "гірників".
"Привіт, вболівальники Шахтаря. Я щойно прибув. Дуже радий знаходитись тут. Вдячний вам за вашу підтримку та за всі повідомлення. Вперед, Шахтар, – сказав Еліас.
Нагадаємо, Шахтар оформив трансфер Еліаса 8 лютого.
За інформацією ЗМІ, український клуб завершив трансфер бразильця за 17 мільйонів євро + 3 мільйони бонусами. Флуміненсе також отримає 10% від суми наступного продажу гравця.
Це означає, що Еліас став одним з найдорожчих гравців в історії Шахтаря. Більше "гірники" платили лише за перехід Бернарда (25 млн євро), та Педріньо (18 млн). Раніше третім у списку був Тайсон, за якого виклали свого часу трохи більше 15 млн.
Нагадаємо, що вчора, 7 лютого, Шахтар презентував першого зимового новачка, яким став болівійський центрбек Дієго Арройо.