Дуже радий знаходитись тут: бразильський новачок Шахтаря – про свій трансфер із Флуміненсе

Бразильський новачок Шахтаря Кауан Еліас звернувся до вболівальників донецької команди, наголосивши, що дуже радий переходу з Флуміненсе.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба "гірників".

"Привіт, вболівальники Шахтаря. Я щойно прибув. Дуже радий знаходитись тут. Вдячний вам за вашу підтримку та за всі повідомлення. Вперед, Шахтар, – сказав Еліас.

👋 Hello, Kauã! 💎



⚽️ Our new forward Kauã Elias addressed the fans 🧡#Shakhtar



pic.twitter.com/49rHJUdxvv — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) February 8, 2025

Нагадаємо, Шахтар оформив трансфер Еліаса 8 лютого.

За інформацією ЗМІ, український клуб завершив трансфер бразильця за 17 мільйонів євро + 3 мільйони бонусами. Флуміненсе також отримає 10% від суми наступного продажу гравця.

Це означає, що Еліас став одним з найдорожчих гравців в історії Шахтаря. Більше "гірники" платили лише за перехід Бернарда (25 млн євро), та Педріньо (18 млн). Раніше третім у списку був Тайсон, за якого виклали свого часу трохи більше 15 млн.

Нагадаємо, що вчора, 7 лютого, Шахтар презентував першого зимового новачка, яким став болівійський центрбек Дієго Арройо.