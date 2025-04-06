Радий, що це сталося, – Лучкевич прокоментував свій дебют за Динамо

Новачок Динамо Валерій Лучкевич поділився своїми враженнями від дебютного матчу в складі київського колектива.

Слова 29-річного українця наводить сайт "біло-синіх".

Футболіст дебютував за Динамо в матчі проти Лівого берега (2:0) у 23 турі УПЛ. Гравець вийшов на заміну на 87-й хвилині замість Олександра Караваєва.

" Дуже приємно дебютувати у переможному матчі, радий, що це сталося, і вдвічі задоволений, що ми сьогодні здобули три очки. Ми до кожного матчу готуємося, як до останнього, завдання на кожну гру – перемагати. Не сказав би, що є тиск, усе залежить лише від нас, від нашої гри", – сказав Лучкевич.

Валерій зізнався, що нові одноклубники особливо ніяк не привітали його з цією подією.

"Просто привітали на словах, і після матчу сказали йти тренуватися, щоб допрацювати (посміхається)".

Нагадаємо, що Валерій Лучкевич приєднався до Динамо на початку березня, Його останнім клубом був ковалівський Колос.

Раніше стало відомо, що Шахтар здобув розгромну перемогу над Вересом, не дозволивши Динамо та Олександрії відірватися від себе в таблиці чемпіонату України.