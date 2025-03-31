Божевільні 9 хвилин у бельгійському дербі: два нереалізованих пенальті і скасований гол

У неділю, 30 березня, відбувся матч чемпіонату Бельгії між Генком та Гентом, події в якому нагадують американський трилер з елементами драми.

Початок гри став хітом у соцмережах через насиченість подій лише протягом 9 хвилин! Просто відчуйте емоційність того, що відбувалося на полі.

На 14-й хвилині нападника команди-господарів Еммануеля Арокодаре збили у штрафному майданчику, за що арбітр назначив пенальті.

На 15-й хвилині голкіпер рятує Гент, ефектно відбивши удар суперника.

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Згодом, на 17-й хвилині, арбітр скасовує взяття воріт від Генка через гру рукою в атаці. Футболісти команди-господарів просять суддю передивитися епізод, на що йде багато часу.

На 21-й хвилині головний арбітр таки доходить до висновку, що гри рукою в епізоді не було, проте гол не зараховує. Новий вирок – пенальті!

Вже на 23-й хвилині до мʼяча підходить інший гравець виконувати 11-метровий удар і... б'є ПОВЗ ворота!

Можна подумати, що гості навели порчу на своїх суперників чи щось таке, але гол Генк таки зумів забити, і навіть не один.

Матч завершився розгромною перемогою господарів з рахунком 4:0, які закріпилися на першій сходинці чемпіонської групи, набравши 37 очок. В свою чергу Гент посідає лише шосту позицію із 23 балами.

Раніше повідомлялося, що ексголкіпер Челсі відзначився шаленим автоголом.