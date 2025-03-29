Зірковий форвард отримав в якості подарунка коштовний аксесуар за 320 тисяч доларів

Нігерійський форвард Галатасарая Віктор Осімген отримав унікальний ювелірний аксесуар, який вже встиг стати його фірмовим знаком.

Бренд Benny the Jeweler створив для нього ексклюзивний ланцюг із підвіскою у вигляді його легендарної захисної маски, прикрашеної діамантами.

Вартість такого "подарунку" становить 320 тисяч доларів!

Зазначимо, що ця маска – не просто стильний елемент образу Осімгена. У 2021 році футболіст зазнав серйозної травми голови, після чого змушений був носити її для захисту під час матчів. Однак згодом вона перетворилася на невід’ємну частину його естетики та навіть стала одним із символів його унікального стилю на полі.

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Нагадаємо, цього сезону на рахунку 26-річного форварда 20 голів і 4 асисти в 22 матчах чемпіонату Туреччини.

Раніше повідомлялося, що журналіст подав до суду на Осімгена після матчу з київським Динамо (3:3) за фізичний напад.