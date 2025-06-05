Норвегія – Італія: де та коли дивитися матч кваліфікації ЧС-2026

Збірна Італії завітає в гості до Норвегії в межах поєдинку відбіркового етапу чемпіонату світу-2026.

Матч відбудеться у п'ятницю, 6 червня, на стадіоні "Уллевол" в Осло. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Для італійської команди це буде перший матч у кваліфікації ЧС-2026, адже "скуадра адзурра" грала у чвертьфіналі Ліги націй, де поступилася Німеччині.

Норвегія вже провела дві зустрічі у відбірковому етапі до чемпіонату світу в групі I. Підопічні Сольбаккена Столе перемогли команди Ізраїлю та Молдови.