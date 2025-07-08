Грав за Реал та збірну Аргентини: Артета отримав нового помічника в Арсеналі

Ексзахисник Реала та збірної Аргентини Габріель Хейнце увійшов в тренерський штаб Арсенала.

Про це інформує сайт "канонірів".

"Ми раді оголосити про призначення Габріеля Хейнце до тренерського штабу нашої чоловічої основної команди. Він принесе в клуб багато ігрового та тренерського досвіду. Вітаємо його в сім’ї Арсенал а ", – зазначили у клубі.

Як футболіст Хейнце грав за Реал, ПСЖ, Рому, Манчестер Юнайтед та інші відомі клуби. У його активі 72 матчі за національну збірну Аргентини.

У ролі головного тренера очолював Годой Крус, Ньюеллс Олд Бойз і Атланту Юнайтед.

Раніше помічник Артети Карлос Куеста очолив Парму.