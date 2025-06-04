Стали відомі стартові склади Німеччини та Португалії на півфінальний матч Ліги націй

Сьогодні, 4 червня, у Мюнхені на "Альянц Арені" стадія півфіналу Ліги націй УЄФА сезону-2024/25 розпочнеться матчем між Німеччиною та Португалією.

Головні тренери збірних Юліан Нагельсманн та Роберто Мартінес відповідно визначилися з гравцями, які вийдуть на футбольне поле з перших хвилин.

Німеччина: тер Штеген – Антон, Та, Кох – Кімміх, Павлович, Горецка, Міттельштадт – Сане, Вірц, Вольтемаде.

Запасні: Бауманн, Нюбель, Адеємі, Андріх, Бішоф, Гнабрі, Госенс, Гросс, Керер, Нмеча, Раум, Ундав, Фуллькруг.

Португалія: Кошта – Ж. Невеш, Діаш, Інасіу, Мендеш – Р. Невеш, Б. Сілва, Трінкау, Фернандеш, Нету – Роналду.

Запасні: Р. Сілва, Са, Вейга, Вітінья, Гонсалвеш, Далот, Жота, Фелікс, Консейсау, Леау, Мора, Пальїнья, Рамуш, Семеду, А. Сілва.

Стартовий свисток у матчі між Німеччиною та Португалією прозвучить о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що збірна України поступилася збірній Хорватії в останньому матчі жіночої Ліги націй-2025. Але це не вплинуло на турнірне становище, оскільки "синьо-жовті" достроково гарантували собі підвищення до Дивізіону А.