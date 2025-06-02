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Німеччина – Португалія: де та коли дивитися матч плейоф Ліги націй

Станіслав Лисак — 2 червня 2025, 13:05
Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду
Getty Images

Збірна Німеччини зустрінеться з Португалією в межах півфінального матчу Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться у середу, 4 червня, на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Нагадаємо, що португальці посіли перше місце в групі 1, не зазнавши жодної поразки. Єдиними втратами очок для "Селесао" стали нічиї з Шотландією та Хорватією.

У чвертьфіналі підопічні Роберто Мартінеса у двоматчевому протистоянні здолали Данію – 0:1, 5:2.

Німеччина також стала переможцем свого квартету, двічі втративши залікові бали в групі 3, а на шляху до півфіналу "бундестім" пройшли збірну Італії – 2:1, 3:3.

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