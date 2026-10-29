Ніколи не тренували пенальті: Мареска оцінив вихід Манчестер Сіті до 1/4 фіналу Кубку ліги

Головний тренер Манчестер Сіті Енцо Мареска висловився про перемогу команди над Брайтоном в серії пенальті у 1/8 фіналу Кубку англійської ліги.

Слова фахівця передає ESPN.

"Щиро кажучі, відколи я в клубі, ми ніколи не тренували пенальті. Ми дуже задоволені усіма гравцями, які били свої спроби, зокрема і Ковачичем. Так буває, коли хтось забиває з гри і потім нереалізує пенальті.

Вихід Доку? Не впевнений, що він змінив хід гри, але Жеремі точно мав свій вплив. Загалом я задоволений ротацією та тим, як ми зіграли цим складом", – розповів Мареска.

Нагадаємо, напередодні відбулось жеребкування Кубку ліги – у чвертьфіналі на Сіті очікує протистояння із Бредфордом.

Раніше півзахисник Манчестер Сіті став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.