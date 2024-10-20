Неймар: Кожний день поза полем для мене – це страждання
Зірковий вінгер саудівського Аль-Хіляля бразилець Неймар висловився про свою річну відсутність через травму.
Його слова передає NR Sports.
"Я ніколи не припускав, що зможу перевершити рекорд Пеле за кількістю голів у збірній. Це Пеле, розумієте? Я ніколи б у житті не подумав про це. Перехід в Аль-Хіляль і народження моєї доньки. Все йшло до того, що цей рік мав стати великим для мене, але потім сталася травма.
Пам'ятаю той момент – я відчув величезний біль. Тоді я вже зрозумів, що це серйозно. Найбільше я люблю грати у футбол. Кожний день поза полем для мене – це страждання, це те, що мене ранить найбільше", – сказав Неймар.
Зазначимо, що бразилець отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна граючи за збірну Бразилії у відбірковому матчі на чемпіонат світу 2026.
Напередодні головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезус розповідав, що Неймар не зіграє до кінця 2024 року. Однак раніше керівництво клубу оголосило про присутність вінгера на матчі Ліги чемпіонів Азії проти Аль-Айна.