Невертон: Усі мають дуже сильне бажання дійти до фіналу Ліги конференцій

Півзахисник Шахтаря Невертон оцінив протистояння з Лехом в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Слава Богу, ми пройшли до чвертьфіналу – це вкрай важливо для команди. Звісно, це дуже складний матч. У першій зустрічі ми зіграли добре й досягли результату, який сьогодні був надважливим. І хоч Лех – це дуже хороша команда, але ми змогли пройти далі.

Лех – дуже сильна команда, й ми знали, що буде важко. Але ми впоралися, змогли зберегти концентрацію та пройти далі", – сказав гравець.