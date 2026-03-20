Невертон: Усі мають дуже сильне бажання дійти до фіналу Ліги конференцій
Півзахисник Шахтаря Невертон оцінив протистояння з Лехом в 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Цитує гравця пресслужба клубу.
"Слава Богу, ми пройшли до чвертьфіналу – це вкрай важливо для команди. Звісно, це дуже складний матч. У першій зустрічі ми зіграли добре й досягли результату, який сьогодні був надважливим. І хоч Лех – це дуже хороша команда, але ми змогли пройти далі.
Лех – дуже сильна команда, й ми знали, що буде важко. Але ми впоралися, змогли зберегти концентрацію та пройти далі", – сказав гравець.
Також Невертон розповів про бажання "гірників" здобути єврокубковий трофей.
"Гадаю, усі мають дуже сильне бажання дійти до фіналу і стати переможцем Ліги конференцій. Бо це мрія кожного – бути чемпіоном у кожному турнірі, тим більше у європейському. Це дуже важливо для всіх нас", – розповів Невертон.
Нагадаємо, що друга зустріч закінчилася поразкою Шахтаря з рахунком 1:2. Попри це донеччани пробились до чвертьфіналу Ліги конференцій завдяки звитязі 3:1 у першому поєдинку.
Далі на команду Арди Турана чекатиме нідерландський АЗ. Чвертьфінальні зустрічі відбудуться 9-го та 16-го березня.
Сам турецький наставник "гірників" вже прокоментував виступ своїх підопічних у другому протистоянні.