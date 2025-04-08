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Гвардіола назвав свого підопічного недостатньо розумним

Олег Дідух — 8 квітня 2025, 17:51
Гвардіола назвав свого підопічного недостатньо розумним
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що у його підопічного Матеуша Нунеша недостатньо ігрового інтелекту для виступів у центрі півзахисту.

Наставника чемпіонів Англії цитує Goal.com.

"Він може стати хорошим правим захисником завдяки своїй фізичній підготовці. Я думаю, що він не той гравець, який має грати в центрі поля, тому що він недостатньо розумний, врівноважений. У нього неймовірні навички, і він багато вчиться.

У нього є фізичні дані для цього, він може грати на цій позиції, і він дуже допоміг. Коли ми починали сезон, і я казав, що гратимемо з Матеусом на позиції правого захисника, ви запитували: "Про що ти говориш?". Але сезон такий, який він є", – заявив Гвардіола.

Основна позиція Нунеша – центральний півзахисник. У Манчестер Сіті він перейшов із Вулвергемптона влітку 2023 року за 62 мільйони євро. У поточному сезоні на його рахунку 3 голи та 8 асистів у 33 матчах у всіх турнірах.

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