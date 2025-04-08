Гвардіола назвав свого підопічного недостатньо розумним

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що у його підопічного Матеуша Нунеша недостатньо ігрового інтелекту для виступів у центрі півзахисту.

Наставника чемпіонів Англії цитує Goal.com.

"Він може стати хорошим правим захисником завдяки своїй фізичній підготовці. Я думаю, що він не той гравець, який має грати в центрі поля, тому що він недостатньо розумний, врівноважений. У нього неймовірні навички, і він багато вчиться.

У нього є фізичні дані для цього, він може грати на цій позиції, і він дуже допоміг. Коли ми починали сезон, і я казав, що гратимемо з Матеусом на позиції правого захисника, ви запитували: "Про що ти говориш?". Але сезон такий, який він є", – заявив Гвардіола.