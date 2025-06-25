Миколенко потрапив у сферу інтересів Мілана

Мілан проявляє інтерес до лівого захисника Евертона та збірної України Віталія Миколенка.

Про це повідомляє Луїс Джирарді.

🚨🔴⚫️ EXCL: Sondaggio del Milan per Vitaliy Mykolenko. — Louis Girardi (@LouGirardiReal) June 24, 2025

За його інформацією, Мілан запросив інформацію щодо можливого трансферу Миколенка. Українець – один із кандидатів італійського клубу на заміну лівому захиснику команди Тео Ернандесу. Француз цього літа покине Мілан і, найімовірніше, продовжить кар’єру в Аль-Хілялі з Саудівської Аравії.

Миколенко у поточному сезоні взяв участь у 37 матчах Евертона в усіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 3 асистами. Контракт 26-річного українця діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, окрім Миколенка, Мілан на заміну Ернандесу також розглядає кандидатуру ще одного українця – Олександра Зінченка з Арсенала.