Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Миколенко потрапив у сферу інтересів Мілана

Олег Дідух — 25 червня 2025, 14:42
Миколенко потрапив у сферу інтересів Мілана
Віталій Миколенко
Getty Images

Мілан проявляє інтерес до лівого захисника Евертона та збірної України Віталія Миколенка.

Про це повідомляє Луїс Джирарді.

За його інформацією, Мілан запросив інформацію щодо можливого трансферу Миколенка. Українець – один із кандидатів італійського клубу на заміну лівому захиснику команди Тео Ернандесу. Француз цього літа покине Мілан і, найімовірніше, продовжить кар’єру в Аль-Хілялі з Саудівської Аравії.

Миколенко у поточному сезоні взяв участь у 37 матчах Евертона в усіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 3 асистами. Контракт 26-річного українця діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, окрім Миколенка, Мілан на заміну Ернандесу також розглядає кандидатуру ще одного українця – Олександра Зінченка з Арсенала.

Евертон Віталій Миколенко Мілан Тео Ернандес

Віталій Миколенко

Миколенко отримає нового партнера по захисту в Евертоні
АПЛ опублікувала розклад матчів на сезон-2025/26
Зірковий захисник Манчестер Сіті може стати одноклубником Миколенка
Прогрес Забарного, стагнація Зінченка, знову двоє у Жироні. Підсумки сезону наших у топ лігах
Стабільний Миколенко, стрімке падіння Мудрика: Transfermarkt оновив вартість українських легіонерів АПЛ

Останні новини