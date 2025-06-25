Миколенко потрапив у сферу інтересів Мілана
Мілан проявляє інтерес до лівого захисника Евертона та збірної України Віталія Миколенка.
Про це повідомляє Луїс Джирарді.
За його інформацією, Мілан запросив інформацію щодо можливого трансферу Миколенка. Українець – один із кандидатів італійського клубу на заміну лівому захиснику команди Тео Ернандесу. Француз цього літа покине Мілан і, найімовірніше, продовжить кар’єру в Аль-Хілялі з Саудівської Аравії.
Миколенко у поточному сезоні взяв участь у 37 матчах Евертона в усіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 3 асистами. Контракт 26-річного українця діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 28 мільйонів євро.
Нагадаємо, окрім Миколенка, Мілан на заміну Ернандесу також розглядає кандидатуру ще одного українця – Олександра Зінченка з Арсенала.