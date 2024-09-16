Назаренко: Як казав Руля Бабенко, він носить рояль, а ми вже щось вигадуємо

Вінгер Полісся Олександр Назаренко поділився враженнями від вольової перемоги над Вересом у 6 турі чемпіонату України.

Його слова наводить офіційний сайт житомирського клубу.

"Це мотивація ( визнання найкращим гравцем місяця — прим.) , я працюю. Велике дякую команді, як казав Руля (Руслан — прим.) Бабенко, він носить рояль, а ми вже щось вигадуємо. Це все жарти, насамперед я дуже вдячний команді, партнерам, тренерському штабу, вболівальникам", — сказав Назаренко.

У матчі з Вересом Назаренко віддав спершу віддав асист на Олексія Гуцуляка, а потім реалізував пенальті. У перших 5 турах сезону-2024/25 Олександр оформив 6+3 за системою гол+пас.