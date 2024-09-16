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Назаренко: Як казав Руля Бабенко, він носить рояль, а ми вже щось вигадуємо

Ігор Чернявський — 16 вересня, 09:25
Назаренко: Як казав Руля Бабенко, він носить рояль, а ми вже щось вигадуємо
ФК Полісся

Вінгер Полісся Олександр Назаренко поділився враженнями від вольової перемоги над Вересом у 6 турі чемпіонату України.

Його слова наводить офіційний сайт житомирського клубу.

"Це мотивація (визнання найкращим гравцем місяця — прим.), я працюю. Велике дякую команді, як казав Руля (Руслан — прим.) Бабенко, він носить рояль, а ми вже щось вигадуємо. Це все жарти, насамперед я дуже вдячний команді, партнерам, тренерському штабу, вболівальникам", — сказав Назаренко.

У матчі з Вересом Назаренко віддав спершу віддав асист на Олексія Гуцуляка, а потім реалізував пенальті. У перших 5 турах сезону-2024/25 Олександр оформив 6+3 за системою гол+пас.

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Олександр Назаренко

Полісся здобуло вольову перемогу над Вересом у матчі 6 туру УПЛ
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