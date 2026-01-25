Віддамо усі сили: Назаренко – про матч зі Швецією у плейоф відборі на ЧС-2026
Вінгер збірної України Олександр Назаренко оцінив протистояння зі Швецією у плейоф відборі до чемпіонату світу-2026.
Його слова передає Sport.ua.
"Виступ за головну команду країни завжди був моєю мрією. Кожного разу коли отримуєш виклик тебе переповнюють емоції. Це неймовірно, це гордість.
А що стосується поєдинку плейоф відбору ЧС-2026 проти Швеції, то, звісно, це буде не простий і відповідальний матч, як, до речі, і всі минулі. Завжди хочеться перемагати, але заздалегідь складно сказати, як піде гра, тому забігати наперед не хочу.
Впевнений в одному, що всі хлопці, які на той момент вийдуть на поле, віддадуть всі сили, щоб досягти максимального результату", – сказав Назаренко.
Нагадаємо, у листопаді минулого року національна команда посіла друге місце у відборі на ЧС-2026. Матч проти Швеції відбудеться 26 березня 2026-го в іспанській Валенсії.
Напередодні повідомлялося, що бразильський гравець донецького Шахтаря Педріньйо проходить процес натуралізації з метою виступів за національну збірну України.