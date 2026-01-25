Віддамо усі сили: Назаренко – про матч зі Швецією у плейоф відборі на ЧС-2026

Вінгер збірної України Олександр Назаренко оцінив протистояння зі Швецією у плейоф відборі до чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Sport.ua.

"Виступ за головну команду країни завжди був моєю мрією. Кожного разу коли отримуєш виклик тебе переповнюють емоції. Це неймовірно, це гордість.

А що стосується поєдинку плейоф відбору ЧС-2026 проти Швеції, то, звісно, це буде не простий і відповідальний матч, як, до речі, і всі минулі. Завжди хочеться перемагати, але заздалегідь складно сказати, як піде гра, тому забігати наперед не хочу.

Впевнений в одному, що всі хлопці, які на той момент вийдуть на поле, віддадуть всі сили, щоб досягти максимального результату", – сказав Назаренко.