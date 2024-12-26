Матчі Динамо – найпопулярніші в українському лайв-стримінгу у 2024 році

Українська аналітична платформа Streams Charts склала топ-5 найпопулярніших матчів українських футбольних клубів в лайв-стримінгу у 2024 році. Виявилося, що всі п'ять ігор були за участю київського Динамо.

Найпопулярнішим матчем цього року стала гра Динамо проти Рейнджерс, що відбулася 8 серпня в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Та гра зібрала понад 188,6 тисяч українськомовних глядачів на Twitch та YouTube. Нагадаємо, що те протистояння закінчилося результативною нічиєю 1:1.

Топ-матчі українських футбольних клубів в лайв-стримінгу Streams Charts

На другій позиції топа гра Динамо та Шахтаря в 11-му турі УПЛ – вона зібрала понад 122,4 тисяч глядачів на піку трансляції в YouTube. У тому матчі суперники теж забили по одному голу й розділили очки.

Гра Динамо з Партизаном у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів виявилася набагато результативнішою – кияни здобули перемогу в першому матчі з рахунком 6:2, і в лайв-стримінгу за цим протистоянням стежили 115,5 тисяч глядачів.

Найбільше охоплення українськомовної спортивної аудиторії в лайв-стримінгу було у каналів Football Hub (YouTube) і ФК Динамо Київ (YouTube). Єдиним винятком виявився матч Ворскли проти Динамо: практично всі глядачі дивилися цю гру на каналі FC Vorskla (YouTube). При цьому важливо зазначити, що в статистиці Streams Charts враховано як відеоефіри, так і аудіотрансляції матчів клубів.

Раніше аналітики Streams Charts визначили найпопулярніші матчі збірної України в лайв-стримінгу. Найбільше глядачів зібрала гра України проти збірної Бельгії в груповому етапі Євро 2024.