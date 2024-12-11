Відомо, який матч збірної України у 2024 році подивилося найбільше вболівальників

У 2024 році чоловіча збірна України з футболу провела 14 матчів: у кваліфікації до чемпіонату Європи, на груповому етапі Євро, а також у Лізі націй. Крім того, українська збірна U-23 цього літа виступила на Олімпіаді в Парижі, де зіграла проти Аргентини, Марокко та Іраку. Усі вищезгадані зустрічі можна було побачити на телеканалах-партнерах, однак багато матчів транслювалися і на стримінгових сервісах.

Українська аналітична платформа Streams Charts підрахувала, які матчі збірної України з футболу зібрали найбільше глядачів на українськомовних трансляціях Twitch та YouTube у 2024 році.

Топ матчі української збірної в лайв-стрімінгу Streams Charts

Найпопулярнішим матчем цього року стала гра України проти збірної Бельгії в груповому етапі Євро 2024 — її подивилися понад 91,4 тисяч глядачів на піку. Нагадаємо, що матч з Бельгією відбувся 26 червня та закінчився нульовою нічиєю.

Другу та третю позиції в рейтингу зайняли матчі збірної на літній Олімпіаді в Парижі — гра проти Аргентини зібрала на онлайн-трансляціях трохи понад 83 тисяч глядачів, а гру проти Марокко одночасно дивилися 70,9 тисяч українських фанатів.

Найбільше охоплення українськомовної спортивної аудиторії в лайв-стримінгу було у каналів "Суспільне Спорт" (YouTube), "Футбол 2.0" (YouTube) та "Перший Футбольний" (YouTube). При цьому важливо зазначити, що в статистиці Streams Charts враховані як відеоефіри, так і аудіотрансляції матчів збірної.

Раніше аналітики Streams Charts повідомляли, що трансляція фінального дня змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді зібрала понад 162,8 тисяч глядачів на каналі "Суспільне Спорт". Станом на зараз це абсолютний рекорд для українських трансляцій у лайв-стримінгу.