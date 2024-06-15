Наймолодший тренер в історії АПЛ: Брайтон призначив Хюрцелера

31-річний Фабіан Хюрцелер став новим головним тренером англійського Брайтона.

Про це повідомила пресслужба "чайок".

We are pleased to confirm that Fabian Hürzeler will become our new men’s first-team head coach. 💙🤍



Fabian has agreed a contract until June 2027. Once his work permit is processed, he will begin work straight away! 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 15, 2024

Американський фахівець стане наймолодшим тренером в історії Англійської Прем`єр-ліги.

З 2022 року Хюрцелер очолював німецький Санкт-Паулі. У сезоні-2023/24 клуб зумів виграти Другу Бундеслігу та здобути путівку у вищий німецький дивізіон.

Нагадаємо, що до цього Брайтон тренував Роберто Де Дзербі. Напередодні з'явилась інформація, що італійський фахівець очолить французький Марсель.