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Наймолодший тренер в історії АПЛ: Брайтон призначив Хюрцелера

Владислав Уткін — 15 червня, 19:31
Наймолодший тренер в історії АПЛ: Брайтон призначив Хюрцелера

31-річний Фабіан Хюрцелер став новим головним тренером англійського Брайтона.

Про це повідомила пресслужба "чайок".

Американський фахівець стане наймолодшим тренером в історії Англійської Прем`єр-ліги.

З 2022 року Хюрцелер очолював німецький Санкт-Паулі. У сезоні-2023/24 клуб зумів виграти Другу Бундеслігу та здобути путівку у вищий німецький дивізіон.

Нагадаємо, що до цього Брайтон тренував Роберто Де Дзербі. Напередодні з'явилась інформація, що італійський фахівець очолить французький Марсель.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брайтон Санкт-Паулі

Брайтон

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