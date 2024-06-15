Наймолодший тренер в історії АПЛ: Брайтон призначив Хюрцелера
31-річний Фабіан Хюрцелер став новим головним тренером англійського Брайтона.
Про це повідомила пресслужба "чайок".
Американський фахівець стане наймолодшим тренером в історії Англійської Прем`єр-ліги.
З 2022 року Хюрцелер очолював німецький Санкт-Паулі. У сезоні-2023/24 клуб зумів виграти Другу Бундеслігу та здобути путівку у вищий німецький дивізіон.
Нагадаємо, що до цього Брайтон тренував Роберто Де Дзербі. Напередодні з'явилась інформація, що італійський фахівець очолить французький Марсель.