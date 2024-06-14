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Де Дзербі досяг домовленості з Марселем

Станіслав Лисак — 14 червня, 10:45
Де Дзербі досяг домовленості з Марселем

Олімпік Марсель досяг усної домовленості з італійським тренером Роберто Де Дзербі щодо підписання контракту.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Обидві сторони зараз обговорюють деталі угоди перед тим, як про призначення на посаду головного тренера буде оголошено офіційно.

Повідомлялося, що Де Дзербі підпише контракт із Марселем на три роки. Раніше італійський фахівець після завершення сезону покинув Брайтон.

Він працював із "чайками" з вересня 2022 року. У сезоні-2023/24 команда посіла 11-те місце в чемпіонаті Англії.

Відзначимо, що італієць у 2021-2022 роках очолював донецький Шахтар, з яким здобув Суперкубок України.

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