Жодна команда не награла на перемогу: наставник Лівого Берега – про нічию з Інгульцем

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак прокоментував нічию з Інгульцем в межах 13 туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що обидві команди не перемогу не награли.

Про це він сказав у коментарі УПЛ-ТБ.

"Обидві команди більше боролися, ніж давали один одному грати. У когось трохи краще виходило, у когось – ні, але я думаю, що результат є закономірним. Жодна команда не награла на перемогу.

Бійцівські якості ще ніхто не скасовував. А те, що не вистачало десь заключного пасу... Маємо те, що маємо. Пенальті? Я не бачив цього епізоду. Але те, що мені сказав Приходько, що вони там один одного за руки смикали, і м'яч був далеко. Я не знаю", – сказав Первак.

Лівий Берег та Інгулець розгромно програли своїм опонентам у минулому турі – кияни у Львові Карпатам, а Інгулець, хоч і забив двічі, нічого не зміг протиставити Динамо.

Лівий Берег займає 14 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 9 очок. Водночас команда із Кіровоградської області залишається єдиною, яка ще не перемагала цього сезону.