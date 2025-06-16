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Тренер Бенфіки: Відчуваємо важливість клубного чемпіонату світу

Олег Дідух — 16 червня 2025, 18:55
Тренер Бенфіки: Відчуваємо важливість клубного чемпіонату світу
Бруну Лаже
ФК Бенфіка

Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже поділився очікуваннями від стартового матчу команди на клубному чемпіонаті світу-2025 проти аргентинської Боки Хуніорс.

Слова фахівця наводить пресслужба Бенфіки.

"Ми відчуваємо важливість цього турніру, тож маємо бажання чудово виступити, що обов'язково матиме вплив на престиж нашого клубу по всьому світу. Ми хочемо зіграти у чудовий футбол і виграти перший матч. Ми маємо величезні амбіції. Перша гра буде дуже важливою, тому що всього їх буде три, і нам дуже важливо перемагати.

Одним із головних аспектів є той факт, що по всьому світу дуже багато фанатів нашого клубу, тож ми матимемо прекасну підтримку на стадіон. Ми зустрінемось із дуже сильною командою, яка теж має намір проявити себе в цьому турнірі. Є м'яч, одинадцять гравців у кожній команді, проте кожен має своє переваги на футбольному полі", – заявив тренер.

Матч Бенфіки проти Боки Хуніорс відбудеться у вівторок, 17 червня, початок – о 1:00 за київським часом.

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