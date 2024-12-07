Ярмолюк вдруге поспіль вийде в основі Брентфорда на матч АПЛ

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вдруге поспіль потрапив у стартовий склад на матч Англійської Прем'єр-ліги.

Хавбек з перших хвилин розпочне гру 15 туру проти Ньюкасла.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Setanta.

🐝 Your Bees to take on Newcastle pic.twitter.com/ZHfqOzjzLb — Brentford FC (@BrentfordFC) December 7, 2024

У поточному сезоні Ярмолюк відіграв 12 матчів за свій клуб, результативними діями не відзначався. Брентфорд наразі має в активі 20 очок та посідає 11 місце в турнірній таблиці чемпіонату, Астон Вілла йде 12-м з 20 балами.