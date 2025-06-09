Переговори між тренером клубу Ярмолюка та Тоттенгемом перебувають на завершальному етапі

Головний тренер Брентфорда Томас Франк, швидше за все, очолить Тоттенгем.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, переговори між лондонським клубом та 51-річним спеціалістом перебувають на завершальному етапі.

⚪️🧨 Thomas Frank and Tottenham, negotiations at the final stages. ⤵️ https://t.co/lIjM8EtInM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2025

Раніше данський фахівець вже сповістив клуб, що хоче працювати у Тоттенгемі, який напередодні звільнив з посади наставника клубу Ангелоса Постекоглу.

Томас Франк тренує Брентфорд із середини жовтня 2018 року. До цього він майже два роки входив до тренерського штабу "бджіл".

Як відомо, за команду виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк. У сезоні 2024/25 Єгор взяв участь у 35 матчах за "бджіл" у всіх турнірах, але не зумів відзначитися жодною гольовою дією. Загалом на його рахунку 66 зіграних поєдинків у всіх турнірах.