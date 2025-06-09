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Переговори між тренером клубу Ярмолюка та Тоттенгемом перебувають на завершальному етапі

Олексій Мурзак — 9 червня 2025, 16:19
Переговори між тренером клубу Ярмолюка та Тоттенгемом перебувають на завершальному етапі
Томас Франк
Getty Images

Головний тренер Брентфорда Томас Франк, швидше за все, очолить Тоттенгем.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, переговори між лондонським клубом та 51-річним спеціалістом перебувають на завершальному етапі.

Раніше данський фахівець вже сповістив клуб, що хоче працювати у Тоттенгемі, який напередодні звільнив з посади наставника клубу Ангелоса Постекоглу.

Томас Франк тренує Брентфорд із середини жовтня 2018 року. До цього він майже два роки входив до тренерського штабу "бджіл".

Як відомо, за команду виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк. У сезоні 2024/25 Єгор взяв участь у 35 матчах за "бджіл" у всіх турнірах, але не зумів відзначитися жодною гольовою дією. Загалом на його рахунку 66 зіграних поєдинків у всіх турнірах.

Брентфорд Тоттенгем Томас Франк Анге Постекоглу

Томас Франк

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