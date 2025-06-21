Аль-Хіляль спробував домовитися про трансфер найкращого гравця Серії А сезону-2024/25

Саудівський Аль-Хіляль виходив на зв'язок з Наполі, щоб дізнатися про можливість трансферу Скотта МакТоміней.

Про це повідомляє Альфредо Педулла.

Аль-Хіляль отримав нового тренера в особі Сімоне Індзагі, який захотів придбати в свою команду 28-річного шотландця.

Саудівці неофіційно поцікавилися у неаполітанців щодо МакТомінея, проте їм відповіли, що гравець не продається – Наполі навіть не став обговорювати потенційний продаж хавбека.

Також повідомляється, що і сам МакТоміней не збирається міняти клуб цього літа, оскільки він щасливий у Неаполі.

Нагадаємо, що Скотт МакТоміней був визнаний найкращим гравцем Серії А сезону-2024/25, в якому вихованець Манчестер Юнайтед допоміг Наполі повернути собі статус чемпіона Італії.