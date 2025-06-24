Наполі може відмовитися від трансферу Нуньєса на користь форварда Удінезе

Наполі готує підписання нападника під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Пріоритетною ціллю для неаполітанців був Дарвін Нуньєс з Ліверпуля. Однак наразі шанси підписати уругвайця є мінімальними, все через його ціну. Мерсисайдці хочуть отримати за свого нападника щонайменше 60–65 мільйонів євро плюс бонуси. Така сума вважається надто завищеною для італійців, що змушує їх розглядати інші варіанти.

Альтернативою Нунтєсу є Лоренцо Лукка з Удінезе. Його перехід коштуватиме приблизно 35 мільйонів євро плюс бонуси — і сторони вже наближаються до потенційної домовленості.

У цьому сезоні Серії А Лукка відзначився 12 голами та двома асистами у 33 матчах. Трансфермаркет оцінює його у 22 мільйони євро.

Раніше атакувальний півзахисник Кевін Де Брейне поділився емоціями від переходу в Наполі, наголосивши, що він терпіти не може програвати.