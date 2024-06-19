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Нападник збірної Албанії: Грали проти однієї з найсильніших команд турніру

Игорь Чернявский — 19 червня, 19:08
Нападник збірної Албанії: Грали проти однієї з найсильніших команд турніру

Нападник збірної Албанії Ясір Асані позитивно оцінює нічию з Хорватією в другому турі Євро-2024.

Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми провели дуже хороший матч особливо в першому таймі, і, якби нам трохи пощастило, ми могли б виграти цей поєдинок. Хорватія - дуже хороша команда. Ми повинні насолоджуватися цим, тому що ми грали проти однієї з найкращих команд турніру", — сказав Асані.

Нагадаємо, в першому турі албанці також забили першими у ворота Італії, але потім дозволили "Сквадрі Адзуррі" здійснити камбек.

У третьому турі Албанія зіграє проти Іспанії. Для виходу у плей-оф команду Сілвінью влаштує лише перемога. Матч відбудеться в понеділок, 24 червня.

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