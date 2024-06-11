Судаков та інші: українець — серед потенційних зірок Євро-2024
Півзахисник збірної України Георгій Судаков може стати одним із найкращих футболістів Євро-2024.
Про це повідомляє відоме видання Goal.
Хавбек Шахтаря увійшов до когорти найбільш вірогідних потенційних зірок турніру. Британський сайт виділив по одному гравцю в кожній команді. Щодо Судакова автори матеріалу написали наступне.
"Видатний талант, Георгій Судаков є гравцем національної збірної України доволі давно, але здається, що цей турнір буде ідеальним моментом для 21-річного атакуючого півзахисника. Судаков грає в складі домінуючого у своїй країні донецького Шахтаря, його гра та 16 результативних дій у сезоні-2023/24, здається, викликали інтерес провідних клубів Англійської Прем’єр-ліги Арсенала та Челсі. Судаков був оцінений Челсі у значну суму — 65 мільйонів фунтів стерлінгів (83 мільйони доларів). Разом з тим, генеральний директор Шахтаря вже зізнався, що цього літа він піде до "топ-клубу", і хороший результат на Євро-2024 може ще більше наблизити таку угоду."
Інші потенційні зірки Євро-2024 за версією Goal
- Армандо Бройя (Албанія)
- Ніколас Зейвальд (Австрія)
- Йоан Бакайоко (Бельгія)
- Йосип Шутало (Хорватія)
- Ладіслав Крейчі (Чехія)
- Мортен Х’юлманд (Данія)
- Адам Вортон (Англія)
- Юссуф Фофана (Франція)
- Жорж Мікаутадзе (Грузія)
- Максиміліан Байер (Німеччина)
- Мілош Керкеш (Угорщина)
- Ріккардо Калафйорі (Італія)
- Джерді Шутен (Нідерланди)
- Себастьян Шиманський (Польща)
- Гонсалу Інасіу (Португалія)
- Яніс Хаджи (Румунія)
- Біллі Гілмор (Шотландія)
- Іван Ілич (Сербія)
- Давид Ганцко (Словаччина)
- Яка Бійол (Словенія)
- Ніко Вільямс (Іспанія)
- Ден Ндойе (Швейцарія)
- Оркун Кокчу (Туреччина)
Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня у Німеччині. На груповому етапі чемпіонату Європи збірна України зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.