Судаков та інші: українець — серед потенційних зірок Євро-2024

Півзахисник збірної України Георгій Судаков може стати одним із найкращих футболістів Євро-2024.

Про це повідомляє відоме видання Goal.

Хавбек Шахтаря увійшов до когорти найбільш вірогідних потенційних зірок турніру. Британський сайт виділив по одному гравцю в кожній команді. Щодо Судакова автори матеріалу написали наступне.

"Видатний талант, Георгій Судаков є гравцем національної збірної України доволі давно, але здається, що цей турнір буде ідеальним моментом для 21-річного атакуючого півзахисника. Судаков грає в складі домінуючого у своїй країні донецького Шахтаря, його гра та 16 результативних дій у сезоні-2023/24, здається, викликали інтерес провідних клубів Англійської Прем’єр-ліги Арсенала та Челсі. Судаков був оцінений Челсі у значну суму — 65 мільйонів фунтів стерлінгів (83 мільйони доларів). Разом з тим, генеральний директор Шахтаря вже зізнався , що цього літа він піде до "топ-клубу", і хороший результат на Євро-2024 може ще більше наблизити таку угоду."

Інші потенційні зірки Євро-2024 за версією Goal

Армандо Бройя (Албанія)

Ніколас Зейвальд (Австрія)

Йоан Бакайоко (Бельгія)

Йосип Шутало (Хорватія)

Ладіслав Крейчі (Чехія)

Мортен Х’юлманд (Данія)

Адам Вортон (Англія)

Юссуф Фофана (Франція)

Жорж Мікаутадзе (Грузія)

Максиміліан Байер (Німеччина)

Мілош Керкеш (Угорщина)

Ріккардо Калафйорі (Італія)

Джерді Шутен (Нідерланди)

Себастьян Шиманський (Польща)

Гонсалу Інасіу (Португалія)

Яніс Хаджи (Румунія)

Біллі Гілмор (Шотландія)

Іван Ілич (Сербія)

Давид Ганцко (Словаччина)

Яка Бійол (Словенія)

Ніко Вільямс (Іспанія)

Ден Ндойе (Швейцарія)

Оркун Кокчу (Туреччина)

Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня у Німеччині. На груповому етапі чемпіонату Європи збірна України зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.