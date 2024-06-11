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Судаков та інші: українець — серед потенційних зірок Євро-2024

Максим Салівон — 11 червня, 16:00
Судаков та інші: українець — серед потенційних зірок Євро-2024

Півзахисник збірної України Георгій Судаков може стати одним із найкращих футболістів Євро-2024.

Про це повідомляє відоме видання Goal.

Хавбек Шахтаря увійшов до когорти найбільш вірогідних потенційних зірок турніру. Британський сайт виділив по одному гравцю в кожній команді. Щодо Судакова автори матеріалу написали наступне.

"Видатний талант, Георгій Судаков є гравцем національної збірної України доволі давно, але здається, що цей турнір буде ідеальним моментом для 21-річного атакуючого півзахисника. Судаков грає в складі домінуючого у своїй країні донецького Шахтаря, його гра та 16 результативних дій у сезоні-2023/24, здається, викликали інтерес провідних клубів Англійської Прем’єр-ліги Арсенала та Челсі. Судаков був оцінений Челсі у значну суму — 65 мільйонів фунтів стерлінгів (83 мільйони доларів). Разом з тим, генеральний директор Шахтаря вже зізнався, що цього літа він піде до "топ-клубу", і хороший результат на Євро-2024 може ще більше наблизити таку угоду."

Інші потенційні зірки Євро-2024 за версією Goal

  • Армандо Бройя (Албанія)
  • Ніколас Зейвальд (Австрія)
  • Йоан Бакайоко (Бельгія)
  • Йосип Шутало (Хорватія)
  • Ладіслав Крейчі (Чехія)
  • Мортен Х’юлманд (Данія)
  • Адам Вортон (Англія)
  • Юссуф Фофана (Франція)
  • Жорж Мікаутадзе (Грузія)
  • Максиміліан Байер (Німеччина)
  • Мілош Керкеш (Угорщина)
  • Ріккардо Калафйорі (Італія)
  • Джерді Шутен (Нідерланди)
  • Себастьян Шиманський (Польща)
  • Гонсалу Інасіу (Португалія)
  • Яніс Хаджи (Румунія)
  • Біллі Гілмор (Шотландія)
  • Іван Ілич (Сербія)
  • Давид Ганцко (Словаччина)
  • Яка Бійол (Словенія)
  • Ніко Вільямс (Іспанія)
  • Ден Ндойе (Швейцарія)
  • Оркун Кокчу (Туреччина)

Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня у Німеччині. На груповому етапі чемпіонату Європи збірна України зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

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