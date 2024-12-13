Нападник Ніцци має фальшивий паспорт та старше свого офіційного віку - ЗМІ

Нападник Боруссії Дортмунд Юсуфа Мукоко, який грає у складі Ніцци на правах оренди, має фальшивий паспорт та на чотири роки старший за свій офіційний вік.

Про це повідомляє Bild.

"Юсуфа Мукоко не є моїм сином. Він народився не 20 листопада 2004 року у Януді. Ми зробили йому фальшиві документи та із того часу він на чотири роки молодший", - заявив офіційний батько футболіста Джозеф.

Зазначимо, що Мукоко виграв із Боруссією Дортмунд U-17 чемпіонат Німеччини, в якому за таких обставин не мав права грати.

Перед початком сезону-2024/25 нападника орендувала Ніцца.

У поточному сезоні Мукоко зіграв 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку ж кількість результативних передач.