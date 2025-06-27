Боруссія Дортмунд продасть форварда, якого підозрюють в наявності фальшивого паспорта

Форвард Боруссії Дортмунд Юссуфа Мукоко близький до переходу в Копенгаген.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сума трансферу складе 5 мільйонів євро. Медогляд 20-річного нападника молодіжної збірної Німеччини у данському клубі запланований на п’ятницю, 27 червня.

Сезон-2024/25 Мукоко провів у оренді в Ніцці. Там він відзначився 2 голами та 3 асистами в 22 матчах у всіх турнірах. Контракт гравця з Боруссією діє до літа 2026 року.

В грудні минулого року виникли підозри стосовно того, що паспорт Мукоко фальшивий. Офіційний батько гравця стверджував, що його син насправді на 4 роки старший.

Нагадаємо, Копенгаген незабаром продасть у Барселону правого вінгера молодіжної збірної Швеції Руні Барджі.