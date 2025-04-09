Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній нападник Оболоні перебрався у команду Другої ліги України

Олексій Мурзак — 9 квітня 2025, 21:43
Колишній нападник Оболоні перебрався у команду Другої ліги України
Олег Вишневський
ФК Минай

Нападник Миная Олег Вишневський перейшов у ФК Ужгород.

Про це повідомляє Sport Arena.

Вишневський раніше вже виступав за Ужгород – навесні 2021 року. Пізніше форвард перейшов в Минай, грав за Оболонь і знову повернувся в Минай у вересні 2024 року.

В осінній частині сезону 29-річний футболіст провів 10 матчів у Першій лізі, відзначившись голом у матчі з Нивою Тернопіль.

Наразі Ужгород посідає шосте місце у групі А Другої ліги, набравши 16 очок.

Водночас Минай першу половину сезону Першої Ліги завершив на шостому місці групи А, тож у другій частині кампанії боротиметься за збереження місця у чемпіонаті.

Чемпіонат України, Друга ліга Минай Оболонь Чемпіонат України, Перша ліга Футбольні трансфери Ужгород

Минай

Полтава здобула вольову перемогу над Агробізнесом у матчі Першої ліги
Минай дотиснув Діназ у матчі Першої ліги
Основний захисник Миная стане гравцем іншого клубу Першої ліги
Минай оголосив про призначення нового головного тренера
Минай визначився із кандидатом на посаду головного тренера клубу

Останні новини