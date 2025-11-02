Кот-д’Івуар може натуралізувати Бонні

Збірна Кот-д’Івуару зацікавлена у натуралізації французького форварда Інтера Анж-Йоана Бонні.

Про це повідомляє Africa Top Sports.

Про бажання працювати з Бонні оголосив головний тренер африканської збірної, Емерс Фае.

"Це гравець, за яким ми слідкуємо вже тривалий час, ще до того, як він перейшов у Інтер. Ми ведемо переговори з Бонні та його оточенням. Сподіваємося, його зацікавить наш проєкт – колективний і індивідуальний", – заявив Фае.

Бонні має івуарійські коріння, проте на молодіжному рівні виступав за збірні Франції різних вікових категорій. За них він сумарно провів 19 матчів і забив 6 голів. У дорослу збірну Франції поки що не викликався.

Влітку поточного року Бонні перейшов із Парми в Інтер за 23 мільйони євро. У поточному сезоні на рахунку 22-річного нападника 3 голи та 4 асисти в 12 матчах за Інтер у всіх турнірах.